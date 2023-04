'Cronoprecios' vuelve a Zapeando de la mano de Cristina Pedroche. Un divertido juego que consiste en adivinar el precio de varios productos en su época y que pueden llegar hasta las 300.000 pesetas. ¿Quién consigue obtener más aciertos?

El primer producto es la Game Boy, que en 1990 superaba las 15.000 pesetas. "Te salía el píxel por un dineral", apunta Cristina Pedroche, y Dani Mateo toma conciencia de su valor: "Luego digo que mi padre no me quería, si me compró esto...".

El siguiente elemento a examen es el corte de helado de tres sabores, cuyo valor era de cuatro pesetas. Un pecio que dista mucho del que se pagaba por la televisión en color en 1978, que alcanzaba las 90.000 pesetas.