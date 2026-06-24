¿Carlos Alcaraz y Ana Mena, nueva pareja?: Juan Sanguino desvela en vídeo qué dice el 'bingo de las relaciones'

Juan Sanguino repasa las portadas de la prensa rosa, que vienen con el rumor de una posible relación entre Carlos Alcaraz y Ana Mena, tras su ruptura con Óscar Casas. Su análisis, en este vídeo.

Esta semana conocíamos la noticia de la ruptura de Ana Mena y Óscar Casas tras dos años de relación y la prensa del corazón no ha tardado en buscar un nuevo pretendiente para la cantante.

Varias revistas publican en sus portadas imágenes de Ana Mena saludando a Carlos Alcaraz y sugieren que entre ellos podría haber algo más.

Juan Sanguino recuerda que "ya se rumoreó hace un par de años que estaban juntos", pero para averiguar si realmente está pasando, el experto les somete a la prueba del 'bingo de las relaciones'.

La revista habla de "complicidad" entre ambos, que se saludaron con dos besos, compartieron risas y bromas e intercambiaron confidencias. Otra, por su parte, apunta a "miradas con química y mucho tonteo".

A pesar de que muchas de las expresiones típicas de la prensa del corazón se encuentran en torno a la cantante y el tenista, no existe "línea" y, por tanto, Sanguino cree que todavía no hay nada. Sin embargo, afirma que habrá que estar "atentos a esta pareja, que nos puede dar un verano muy fresquito".

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