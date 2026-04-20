Carlos Alcaraz se da un capricho de 10 millones de euros: así es su espectacular yate diseñado por él mismo

Carlos Alcaraz se ha comprado un yate de 10 millones de euros que ha diseñado él mismo y que cuenta con cuatro camarotes, un baño con jacuzzi, piscina y hasta parking.

Alfonso Arús destaca que "Carlos Alcaraz se ha dado un caprichín de 10 millones de euros". Se trata de un espectacular yate que ha diseñado el propio tenista y que cuenta con "cuatro camarotes, un baño con jacuzzi, piscina, parking...", explica Tatiana Arús, que destaca que "cuenta con todas las comodidades para disfrutar este verano". Por su parte, Alfonso Arús destaca que "luego acaba siempre al lado de otros barcos": "Parece Benidorm en hora punta porque al final todos se encuentran. Son domingueros de agua, domingueros con posibles".

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