Un estudio afirma que en los últimos ocho años los españoles nos hemos estancado en un nivel medio de inglés, lo que nos coloca en la posición 25 de 34 en Europa en cuanto al dominio de este idioma. Jiaping Ma ha salido a la calle para comprobar si esto es real.

Unas chicas le cuenta que su nivel es "Spanglish bajísimo". "Esto que te defiendes y, con otra persona te enteras pero como te hagan un examen... mal", añade una de ellas. La reportera les pone a prueba y les pide que se definan en tres palabras como si fuera una entrevista de trabajo. "'Working'", dice una de ellas. "¿'Working' no sería trabajando? Ves lo que te digo...", argumenta.

Entre otros adjetivos, también utilizan 'clever', 'interesting', 'pretty' o 'beautiful'. Jiaping va un poco más allá y pregunta, en inglés, por el programa y las respuestas no tienen desperdicio. Un joven le dice que no sabe mucho sobre el programa pero que ha visto alguna cosa. Otra chica le dice: "I like it because you are here", que significa, "me gusta porque estás aquí". Otra chica le dice: "I look a little TV but very well", que significa "Veo una tele pequeña pero muy bien".

Jiaping se propone enseñar una frase para que parezca que saben inglés: "The rain in Spain falls mainly in the plane". No te pierdas los resultados en el vídeo principal.