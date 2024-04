Raquel Sánchez Silva visita el plató de Zapeando para hablar de su paso por Tu cara me suena, donde este viernes se subirá convertida de Danny Zuko, es decir, de John Travolta en Grease. Para la caracterización, la presentadora ha confesado que igual que se pone culo, también se pone pene para que camines como un hombre. "Me preguntaron hacia dónde cargaba", confiesa entre risas.

"Y yo no me podía mover", recuerda, ya que le pusieron "una cosa, que no es un calcetín, ni las cosas habituales". "Es mucho peor", confiesa Raquel Sánchez Silva, a quien también le pusieron "esa cosa en la mano". "Ni siquiera sé cómo está hecho eso", comenta.

"Y cuando te dieron eso, ¿no quisiste conocer al molde?", le pregunta Dani Mateo. Escucha la respuesta de la presentadora en el vídeo principal de l anoticia. ¡No puede parar de reír al hablar de su pene de mentira!