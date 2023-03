A veces queremos recordar nuestra infancia y, al pasar por un parque, ¿quién no ha tenido la necesidad de subirse a un columpio? Pues eso es lo que ha pensado la protagonista de este vídeo viral de Zapeando. Esta chica se ha quedado atrapada en un columpio hasta el punto de tener que avisar a los bomberos para poder ayudarla a salir de ahí.

Los servicios de emergencias lo intentan de todas las formas posibles. Tratan de serrar el neumático del columpio empleando un serrucho y, al no obtener resultado, prueban a cortarlo con una pequeña motosierra. Al ver que así tampoco conseguían liberarla, optan por el truco de la palanca, aunque sin éxito. Finalmente, y tras los continuos esfuerzos de los bomberos, su trabajo da resultado.

"No me ponía tan contenta con un rescate desde que vi 'Liberad a Willy'", afirma María Gómez, mientras que Valeria Ros relata su particular anécdota con una niña de su colegio. "¡Qué historión!", ironiza Dani Mateo, y Miki Nadal sentencia: "Desde los mineros de Chile, no se había visto otra cosa".