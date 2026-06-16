¿Qué debemos hacer si encontramos una camada de gatitos en la calle? Víctor Algra lo explica en este vídeo

El veterinario indica si encontramos gatitos en la calle primero debemos confirmar si tienen madre ya que, en muchos casos, suele estar cerca y solo se ha ido a buscar comida.

Con la llegada del buen tiempo, muchas gatas callejeras están criando a sus gatitos lo que hace que podamos encontrar a sus crías sin su madre. "Podemos pensar que son huérfanos y nos de la tentación de llevárnoslos a casa", expone Maya Pixelskaya. Para saber cómo debemos actuar, Zapeando cuenta con el veterinario Víctor Algra.

El veterinario indica que no deberíamos llevarnos a esos gatitos. "Lo primero que vamos a hacer es observar si tienen madre porque, a veces, puede estar cerca y, simplemente, haber ido a por comida", explica. Víctor indica que si cogemos a los gatitos "lo que estamos haciendo es privarles de que les cuide quien lo tiene que hacer".

"Para la gata también es perjudicial, porque una madre lactante si le retiramos las crías de golpe le generamos mastitis", añade. El veterinario indica que solo se debe intervenir si es estrictamente necesario.

Si los gatitos no tienen madre, Algra señala que la ley dicta que es responsabilidad de los ayuntamientos la recogida, alojamiento y cuidado de estos animales. "Además, tienen que contar con servicios de 24 horas", añade. Víctor recomienda contactar con los servicios municipales para que se encarguen. "Por desgracia, sabemos que lo que dice la ley no siempre se ajusta a la realidad", expone.

¿Cómo alimentarlos en casa?

Si apostamos por llevarnos esos gatitos a casa, Víctor indica que se debe comprar leche especialmente formulada para gatitos. "Está prohibido usar la leche de vaca", advierte. El veterinario expone que se debe ajustar la cantidad de leche al tamaño de su estómago "con tomas mínimas de biberón o jeringuilla cada dos o tres horas".

También se les debe alimentar durante la noche. La leche debe estar a temperatura similar a la que estaría su madre, alrededor de los 38 grados. Para dárselo, se debe imitar la posición natural al mamar. El veterinario recurre a un peluche para enseñarlo.

Como expone, se debe buscar una superficie plana para que se apoyen sobre su pecho y eleven la cabeza al ingerir. Se puede usar un biberón o con una jeringuilla de 1 mililitro. Hacerlo en esa posición es muy importante para evitar que el líquido pueda ir a sus pulmones.

Víctor indica que también se debe estimularles para que hagan sus necesidades. El veterinario indica que se debe estimular su zona genital y anal con una gasa humedecida con agua a unos 37 grados después de cada toma.

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