¿Se puede usar Alexa para encontrar a nuestro gato en casa? Víctor Algra lo ha puesto a prueba y tiene una conclusión

Circula en redes un truco con Alexa que permite encontrar a nuestro gato si no lo vemos por casa. Víctor Algra lo ha probado y explica cómo esto consigue "activar una respuesta social" en los mininos.

Víctor Algra pone a prueba los mitos y consejos sobre mascotas que circulan por internet, desde la dieta BARF hasta un truco con Alexa que nos permite encontrar a nuestro gato si no lo vemos por casa.

Según vemos en las redes, es tan sencillo como decirle a Alexa que no encontramos a nuestro felino, a lo que el asistente virtual reacciona reproduciendo un maullido que, casi por arte de magia, consigue que el animal aparezca.

El veterinario explica que es conocido que los gatos son sensibles al maullido de otros gatos y que pueden reaccionar orientándose a estos sonidos para ver qué pasa. De este modo, apunta que "reproducir estos maullidos desde Alexa podría despertar su curiosidad o activar una respuesta social, algo que nos puede resultar útil para encontrarlos en casa".

La conclusión de Víctor es que "Alexa es un poquito Paca Lobatón". De hecho, lo ha probado con sus propios gatos en su casa y funciona, tal y como puede verse en el vídeo sobre estas líneas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.