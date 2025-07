La polémica gorra de DiCaprio en la boda de Jeff Bezzos: "No sabemos si era por los paparazzi o porque se pasó con el champín"

Sigue coleando la multimillonaria boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez que colapsó Venecia con la reunión de la créme de la créme del mundo de los negocios y el espectáculo. "Es una lista de invitados que te aumenta el PIB de Venecia", apunta Nacho García.

Entre los invitados se pudo ver a Sidney Sweeney, Oprah Winfrey o el actor Orlando Bloom, en pleno proceso de divorcio de Katy Perry. "Si de esta boda sale otra, a ver cómo empatas con la primera", comenta Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas. Tampoco faltó el clan Kardashian al completo, que, ironiza Iñaki Urrutia, "fueron fieles a su estilo: discretas y sin querer llamar la atención".

Sin embargo, uno de los invitados de los que más se habló fue Leonardo DiCaprio, que acudió a la boda combinando esmoquin con gorra de béisbol. "No sabemos si era una técnica para esquivar a los paparazzi o si el día anterior se pasó con el champín y las ojeras le llegaban al cuello", señala Laura del Val.

Dani Mateo se fija en que el actor "lleva un bigote a lo Pancho Villa" y que el motivo por el que se oculta tras la gorra podría haber sido que "te has dejado bigote, has querido arriesgar y te has visto por la mañana y has dicho 'mi madre...'".

"Llevaba la gorra porque había llevado a su novia al partido de alevines de béisbol y, para que se acordara de ella, la novia se la dejó", bromea María Gómez.