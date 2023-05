El Real Madrid y el Manchester City se enfrentaban este martes en el partido de ida de las semifinales de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Allí estaban las cámaras de 'El Chiringuito', que captaban a un aficionado intentando colarse al estadio.

El joven sale de detrás de una valla y camina con aparente tranquilidad hasta que los agentes de seguridad le interceptan. "He visto un hueco y he dicho: por probar", declara el chico al reportero del programa, y reconoce que "de momento" no se arrepiente, a no ser que la multa sea "muy grande".

"¡Vaya genio!", espeta Quique Peinado, y le manda un mensaje: "Piensa que la multa la puedes pagar con lo que te has ahorrado de la entrada".