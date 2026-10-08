Pilar Vidal sospecha del tonteo entre dos colaboradores de 'Zapeando': "Si está pasando algo y me estáis utilizando, quiero saberlo"

Pilar Vidal e Isabel Forner comparten entrenador personal, Francisco Cacho, colaborador y meteorólogo de 'Zapeando'. En este vídeo puedes ver la cómica "pillada" de la periodista al descubrir la complicidad entre ambos: "Quiero que me entrene los glúteos".

En su nueva faceta como 'influencer' y después de mostrar en 'Zapeando' qué lleva en su bolso, Pilar Vidal sigue poniéndose al día con algunas de las asignaturas básicas de esta profesión. Esta vez toca deporte y rutina de entrenamiento.

La periodista ha pedido ayuda a Francisco Cacho, colaborador y meteorólogo del programa, para ponerse en forma. Sin embargo, parece que no es la única que ha recurrido a sus servicios. "Dios nos ha puesto a Cacho, a Isabel Forner y a mí", explica Pilar Vidal. Según cuenta, hace unos días recibió un mensaje de Isabel: "Mira a ver qué día vamos a entrenar, que me ha dicho Cacho que te va a entrenar y yo quiero que me entrene los glúteos".

La confesión sorprende en la mesa de 'Zapeando', aunque Isabel Forner explica el motivo de su entrenamiento conjunto. "Yo quiero saber cómo funcionan las máquinas y Cacho, que es un especialista en eso, me dijo que me lo explicaba porque le iba a dar una clase a Pilar", se defiende la colaboradora, mientras la periodista se ríe de la "pillada" y asegura que le pidió "explicaciones directamente a Cacho": "Le mandé un audio para decirle: 'Si aquí está pasando algo y me estáis utilizando, quiero saberlo'", cuenta entre risas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

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