Pilar Vidal, sobre el look de Dani Mateo en las preúvas de Neox: "Esto es un pijama de solterón, de separado o de papichulo"

Pilar Vidal y Lola Lolita han mostrado su asombro cuando Dani Mateo se quitó su traje de sapo y debajo llevaba un pijama navideño sobre el que ambas coincidieron en su análisis.

Dani Mateo se presentó a las precampanadas de Neox vestido de sapo. "46 años tiene y mogollón de dinero en el banco, pero ahí está el tío. La diferencia entre este sapo y el de la suerte no sabría cuál es, pero viendo cómo viene al programa suele ir así vestido", ha reaccionado Quique Peinado al verlo.

Ahora bien, tanto Pilar Vidalcomo Lola Lolita también se quedaron impactadas con el 'sapo Mateo' y, entonces, Vidal se preguntó: "¿No sería mejor que si yo te diese un beso te transformaras en príncipe?".

Ambos se dieron el beso y la magia se hizo. Dani Mateo abandonó su traje de sapo y sorprendió con su pijama navideño, uno que le resultaba familiar a Lola Lolita: "¡Ese pijama lo tiene mi padre!".

"Esto es un pijama de solterón de separado o de papichulo", también añadía Pilar Vidal, coincidiendo la influencer en que parecía uno de papichulo.

