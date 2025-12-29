Cristina Pedroche y el "síndrome de la porra": "Mi ginecóloga me ha dicho que tengo que parar"

Durante su último embarazo, la zapeadora Cristina Pedroche tuvo un antojo más que curioso. Y es que no podía evitar merendar una porra cada tarde. Por supuesto, su confesión tuvo un divertido recibimiento en el programa.

"Me están dando ganas de tumbarme en el sofá con una manta, unas palomitas y una porra", reconocía de pronto Cristina Pedroche en medio de un programa de Zapeando. La colaboradora del programa de laSexta se encontraba entonces en pleno embarazo y este era uno de sus antojos más llamativos cuando estaba esperando a su hijo Isai.

Entre risas, admitía que se tenía que quitar "el tema de la porra". "Todos los días me meriendo una porra y ya ayer me escribió la ginecóloga diciendo: 'Tienes que parar'", contaba. "Me estás poniendo el capote y no voy a entrar", le advertía Dani Mateo.

"¿No te has comido tú una buena porra nunca o qué?", remetaba ella. El presentador dudaba: "No, pero las he visto bien de cerca". "A mí me gusta la punta", saltaba de repente Miki Nadal.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

