Isabel Forner confiesa en Zapeando que, durante las vacaciones de Roberto Brasero, le tocó presentar el tiempo en Onda Cero en su etapa como becaria. La periodista cuenta que consultó la previsión meteorológica en la AEMET pero reconoce que "leía todo y sonaba a chino".

"Pido perdón a Alsina por lo que tuvo que aguantar esos días", dice, y explica que al no controlar el vocabulario, no paraba de decir: "Tendrán que sacar el paraguas en el norte y la sombrilla en el sur". "Hacía un tiempo lamentable, menos mal que me pasé al fútbol", comenta aliviada.

Pero Quique Peinado, intrigado, pide a los compañeros del programa que recuperen ese momento del archivo y Dani Mateo apunta que Carlos Alsina "no se acuerda" porque "durante ese rato es cuando aprovecha para ir a mear", bromea.