La familia real noruega da el último adiós al rey Harald V en Asker: iglesias de todo el país lloran su pérdida y celebran misas fúnebres

Los detalles El rey Haakon VIII, la princesa Ingrid Alexandra, la reina Sonja y el príncipe Sverre Magnus han llegado a la misa fúnebre en memoria del monarca, organizada a las 11:00 horas, visiblemente emocionados.

Noruega ha despedido a su rey Harald V, fallecido a los 89 años, con una emotiva ceremonia en la iglesia de Asker, cerca de Oslo. La Familia Real noruega, salvo la reina Mette-Marit por motivos de salud, asistió al funeral. Iglesias de todo el país celebraron misas en su honor, y en Oslo se habilitó un libro de condolencias. Harald V, hospitalizado desde agosto por una anemia que derivó en infección, dejó a Noruega en luto. Haakon VIII, su sucesor, prestará juramento de fidelidad a la Constitución el próximo martes en el Parlamento noruego, marcando el inicio de su reinado.

Noruega ha dado el último adiós este domingo a su querido rey Harald V, fallecido este viernes a los 89 años. Lo ha hecho inmerso en duelo y lágrimas en la iglesia de la localidad de Asker, a unos 20 kilómetros al suroeste de Oslo, donde ha acudido la Familia Real noruega a excepción de la ya reina Mette-Marit, que se ha ausentado por motivos de salud, según la Casa Real.

El rey Haakon VIII, la princesa Ingrid Alexandra, la reina Sonja y el príncipe Sverre Magnus han llegado a la misa fúnebre en memoria del monarca, organizada a las 11:00 horas, visiblemente emocionados. En cuanto a la ausencia de la reina, aseguraron que esta "se encuentra aún en fase de recuperación tras el trasplante de pulmón al que se sometió en junio y, por lo tanto, solo puede participar de forma limitada en actos oficiales".

Iglesias de todo el país han celebrado misas fúnebres el domingo a las 11.00 horas, a excepción de la catedral de Nidaros, donde el servicio religioso tiene lugar a las 17.00 horas. Las puertas de la iglesia han abierto a las 10.00 horas, una hora antes del inicio de la misa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Oslo habilitó este sábado un libro de condolencias para que los ciudadanos puedan despedirse con unas palabras del rey. "Querido rey Harald. No necesitabas una corona para ser rey. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nuestra ciudad. Nunca te olvidaremos", escribió la alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe, la primera en firmar en este libro. En declaraciones posteriores a la prensa, dijo: "Somos una ciudad en duelo. Ahora queremos llorar la pérdida de nuestro rey".

Harald V dejaba Noruega en un profundo luto tras morir el viernes a primera hora de la mañana en el Hospital del Reino de Oslo, en el que había ingresado el pasado 17 de agosto.

Una anemia había obligado a hospitalizar al rey, pero su estado se agravó al derivar su dolencia en una infección en la sangre. El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes al Palacio Real pasadas las 19.00 hora local, a donde había sido trasladado desde el Hospital del Reino, ante la expectación de muchas personas que se agolpaban a lo largo del recorrido para presenciar, bajo una incesante lluvia, el paso del coche fúnebre.

Nacido en Asker, Noruega, el 21 de febrero de 1937, fue el tercer hijo de Olaf V de Noruega y Marta de Suecia. Casado con Sonja Haraldsen desde 1968, fue padre de Marta Luisa y Haakon Magnus de Noruega, príncipe heredero casado con Mette-Marit Tjessem Høiby desde el 2001.

La familia real noruega asiste al funeral del rey Harald V.

Haakon VIII prestará juramento este martes

Por su parte, Haakon VIII prestará el juramento de fidelidad a la Constitución como nuevo monarca y jefe de Estado del país nórdico el próximo martes en el Storting o Parlamento noruego, según ha informado este viernes esta institución. "Su majestad el rey Haakon VIII prestará juramento de fidelidad a la Constitución en el hemiciclo del Storting el martes 1 de septiembre a las 13:00" hora local (11:00 GMT), ha señalado el Parlamento en un comunicado.

El juramento que el rey presta ante el Storting "es un acto de gran solemnidad y de importancia fundamental para Noruega", explica, ya que el rey Haakon prometerá y jurará gobernar el país de acuerdo con la Constitución y las leyes del país, declara el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani.

El juramento de fidelidad subraya el hecho de que Noruega es una monarquía constitucional, en la que el poder y la autoridad del monarca están limitados y regulados por las disposiciones de la Constitución. Durante la ceremonia en el Parlamento, el presidente del Storting leerá el anuncio oficial del fallecimiento del rey Harald V y la sucesión al trono del nuevo rey. A continuación, el rey Haakon VIII prestará juramento de fidelidad y pronunciará un breve discurso.

Después de recibir por escrito el juramento de fidelidad y el discurso del rey, el presidente del Storting pronunciará unas palabras en memoria del rey Harald V y, posteriormente, dirigirá un discurso al rey Haakon VIII.

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