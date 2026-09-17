Nacho García y Quique Peinado muestran cómo reaccionarían si les dan un premio, en vídeo: "Me viene mal..."

Se han publicado los nominados a los Latin Grammy y, además de las ocho nominaciones de Rosalía, una de las cosas que más ha llamado la atención es la reacción de la cantante italiana Laura Pausini.

Se han anunciado recientemente los nominados a los Latin Grammy y Rosalía está nominada a ocho galardones. La cantante ha dado las gracias a través de una fotografía, subida a sus redes sociales, rodeada de globos.

Laura Pausini, por su parte, ha sido nominada a 'Mejor álbum pop tradicional'. "Lo mejor ha sido el vídeo de su reacción", cuenta María Gómez. La zapeadora, irónica, indica que esta ha sido "muy espontánea, nada preparada".

"Veo que Laura ha estudiado interpretación en el 'Sobreactors Studio', afirma Nacho García, "se notaba a la legua que estaba fingiendo". El zapeador indica que "puestos a reaccionar de manera exagerada, lo hubiera hecho un poco más". Así, García se pone unas gafas de sol y muestra cómo lo haría él.

El zapeador comienza a gritar "¡no puede ser, nominado!" mientras salta. Incluso hace ya su celebre paso de Aitana. "No ha quedado bien, tú lo haces muy bien, le pones mucho entusiasmo", señala Dani Mateo.

El presentador, entonces, le pide a Quique Peinado que simule que se acaba de enterar que ha sido premiado. El zapeador, a diferencia de Nacho, comienza a decir que no puede asistir a la gala porque tiene que recoger a sus hijos.

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