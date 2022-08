Lorena Castell conecta en directo desde el plató de Zapeando con Pilar Marcos, bióloga marina y responsable de la campaña de océanos de Greenpeace España. La experta explica por qué las ballenas y las orcas cada vez se acercan más a la costa española produciendo situaciones tensas.

"Desde la Ciencia estamos intentando entender si todos los cambios que estamos produciendo en los océanos con el cambio climático y los cambios de temperatura tiene algo que ver", explica Pilar Marcos, que detalla que a estos animales no les gusta interactuar con los seres humanos. Esto hace que sea más llamativo que se acerquen a la costa. "No tiene ningún sentido", destaca la experta, que insiste en que "no atacan aposta, puede ser un comportamiento de aprendizaje intentado acercarse a los barcos para ver si se pueden comer ": "A ellas lo que les interesa es comer bien y alimentarse y que sus crían aprendan".

Pero ¿son peligrosas? La experta responde en el vídeo principal de esta noticia, donde da más detalles sobre esta situación y, concretamente, advierte del comportamiento de las personas y da trucos sobre qué hacer si se acercan ballenas u orcas.