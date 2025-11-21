El vídeo del making of de la portada de Meghan Markle al natural: su estilista confiesa si está maquillada

Meghan Markle ha posado para la revista 'Harpers Bazar' con su cara al natural. Sin embargo, su estilista ha confesado que la mujer del príncipe Harry ha usado un truco.

Alfonso Arús destaca que "Meghan Markle ha mostrado su cara al natural en la nueva portada de la revista 'Harper's Bazaar'". Y es que, según explica Tatiana Arús, "es una versión más natural y cercana de Meghan" ya que "su propia estilista y maquilladora explica que el secreto es llevar maquillaje pero natural, que no se note".

"¿No será como dice Pamela Anderson de que no lleva maquillaje, pero sí que lleva?", pregunta Alfonso Arús al ver la imagen en este vídeo de Aruser@s, donde también aparece el making of del reportaje.

Meghan Markle regresa al cine

Meghan Markle volverá al cine ocho años después con la película 'Close Personal Friends', que se está rodando en California y en la que se interpretará a sí misma. La película contará con los siguientes actores: Jack Quaid, Henry Golding, Melissa Villaseñor, Anna Konkle, Patti Harrison, Jack Shalloo y Dustin Demri-Burns. Meghan Markle habría elegido esta película como "la forma perfecta de volver poco a poco al set y disfrutar nuevamente de la actuación", según fuentes citadas en 'The Sun'. Además, el príncipe Harry, al parecer, "la apoya completamente": "Solo quiere que haga lo que la haga feliz".

