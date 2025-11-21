Así es 'Vega', el exclusivo club privado de Cristiano Ronaldo e Íñigo Onieva donde están prohibidas las fotos

Cristiano Ronaldo e Íñigo Onieva abrirán juntos un exclusivo club privado que contará con 1.000 metros cuadrados y que será para gente de alto poder adquisitivo o que sean invitados.

Tatiana Arús enseña en este vídeo la inauguración de 'Vega', el exclusivo club privado de Cristiano Ronaldo e Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó. "Tenemos las primeras imágenes que ellos mismos han compartido en sus redes sociales", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que se trata de un club de 1.000 metros cuadrados de estilo londinense.

Será apto para gente con mucho poder adquisitivo o que sean invitados", explica Tatiana Arús, que detalla que el club contará con "tres ofertas gastronómicas": "Por la mañana será más brunch y coworking y por la noche tendrá un ambiente más festivo con música".

Además, la colaborada explica que no se admitirán las grabaciones ni las fotografías dentro del local para "preservar la intimidad de los presentes".

