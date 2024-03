Aunque las hermanas Kardashian han triunfado en el mundo empresarial con sus marcas de lencería, cosmética o vaqueros plus size, también han invertido mucho dinero en negocios fracasados. Uno de ellos fue la tarjeta de crédito personalizada de las Kardashian que tan solo duró un mes en el mercado, después de que el fiscal general de Connecticut lo retirase por las cuotas abusivas y la cosa no se queda ahí ya que los colaboradores han repasado algunos de los emprendimientos del Klan.

Kim Kardashian lanzó su primer y último single, Tal y como señalan los colaboradores algunos críticos dijeron que cantaba como un "bebé drogado o aburrido" y "ni el mejor autotune lo podía arreglar" la única canción de Kim que llegó a ver la luz del día.

Tras fracasar en la industria musical, decidieron adentrarse en el mundo de la literatura, cuándo las más pequeñas del clan, Kendall y Kylie Jenner publicaron la novela Rebels: City of Indra. Las ventas no fueron las mejores y se calcula que solo el 0,05% de sus seguidores compraron la novela. En respuesta a las cifras, Dani respondió de forma jocosa, "no me digas que al final no las siguen por su interior".

Otro negocio en el que emprendió Khloe Kardashian junto a su exmarido Lamar Odom fue el perfume titulado 'Unbreakable bond', que duró en tiendas menos que su su fugaz matrimonio de menos de 30 días.