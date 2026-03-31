"Narcoarquitectos", "narcodespensa" y un "salto cualitativo": Paco Jiménez da los detalles del narcotúnel descubierto en Ceuta

Paco Jiménez lo cuenta todo sobre el asombroso narcotúnel entre Ceuta y Marruecos que ha encontrado la Policía. Tres niveles, raíles, vagones, sistema de drenaje y montacargas para mover "dos toneladas diarias" de droga.

La Policía ha descubierto un asombroso narcotúnel entre Marruecos y Ceuta destinado a introducir hachís en España. Al parecer, la entrada se encontraba en el interior de una nave industrial.

Paco Jiménez analiza en Zapeando los detalles de este sorprendente descubrimiento, el segundo que se produce en la ciudad autónoma. Ambas galerías comparten elementos en común, como sus entradas desde naves del polígono de 'El Tarajal' o su desembocadura en el pueblo marroquí de Castillejos y, más concretamente, en una zona próxima a una base militar marroquí.

Una obra, según Quique Peinado, digna "del Calatrava de los narcotúneles" y que, apunta Paco, habría sido realizada por lo que se denomina "narcoarquitectos".

Según la Policía, se trata de un laberíntico túnel con tres niveles formado por un pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos de droga previamente a su salida a la superficie y que se llama "narcodespensa" y, por último, una línea que llegaba hasta Marruecos y donde en algunos tramos "la gente podía ponerse de pie".

Sobre este túnel de 50 metros, solo en territorio Español, la investigación señala que podría haberse aprovechado de los antiguos aliviaderos de aguas fluviales de los polígonos, hace años sellados y cerrados, para desarrollar el túnel.

La galería, además, tenía todo tipo de detalles, como red eléctrica, raíles y vagones y hasta un sistema de poleas a modo de montacargas para el traslado de los alijos o de drenaje para que todo aquello no se inundara.

Un sistema tan sofisticado que permitía a los narcos mover hasta "dos toneladas diarias" de droga, tal y como apuntan las fuentes de la investigación. De hecho, la Policía está registrando otras naves ante la sospecha de que la red de túneles sea más extensa.

Para las autoridades, este hallazgo supone un "salto cualitativo" en el narcotráfico de la zona, ya que cuenta con unas técnicas "nunca vistas hasta ahora". Esto lleva a pensar que la organización responsable tiene "una gran capacidad económica y logística".

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