Nacho García y María Gómez se atreven con el 'reto Nicki Minaj': mantener el equilibro en tacones

Los zapeadores compiten para ver quién aguanta más tiempo en equilibrio sobre un cajón llevando zapatos de tacón. Descubre quién ha sido el ganador en el vídeo principal.

En el videoclip de la canción 'High School', Nicki Minaj mostraba una curiosa habilidad: se ponía en cuclillas sobre distintos objetos, cruzaba sus piernas, haciendo equilibrio sobre una de sus piernas llevando, además, tacones. Años después, esta capacidad se ha convertido en viral en redes sociales y muchos usuarios se animan a demostrar su equilibrio haciendo el que ya se ha bautizado como 'El reto Nicki Minaj'.

Así, muchos usuarios no han dudado en compartir su vídeo haciendo equilibrio sobre diversos objetos: desde latas hasta un bloque de fichas de Jenga. También se han sumado personas famosas al reto para emular a la rapera. Por ejemplo, Meghan Trainor, que hace equilibro sobre una pesa.

"Si Nicki Minaj tiene su reto, también lo quiere Miki Minaj", afirma Miki Nadal, "es lo mismo pero con menos glamur". El presentador de Zapeando propone a Nacho García y María Gómez enfrentarse en este reto para ver quién aguanta más tiempo en equilibrio.

El zapeador se pone unos tacones dorados para que el reto sea lo más parecido al de la rapera. María mantiene el equilibro bastante bien pero Nacho no puede evitar moverse hasta que, finalmente, se cae. Gómez se convierte en la ganadora del reto. "Os voy a decir una cosa", anuncia Nadal, "en esa posición cagaba yo en la mili".