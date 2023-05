En Zapeando nos encanta cuando en los programas en directo pasan cosas imprevistas, "sobre todo cuando los afectados no somos nosotros", comenta Dani Mateo. La última víctima del directo ha sido Mónica López, presentadora de 'Ahora o nunca' en Televisión Española, que se encontraba hablando de los tipos de harina cuando saltó la megafonía de emergencias: "Aviso de emergencia, deben evacuar el edificio", se escuchaba por detrás.

"No os preocupéis, que no pasa nada", tranquilizaba ella a la audiencia del programa, aunque por detrás la voz de emergencia seguía diciendo: "No se entretengan bajo ningún concepto".

"¡Cómo aguanta la compostura! Eso sí que es profesionalidad", espeta Valeria Ros desde el plató de Zapeando, y Dani Mateo no puede evitar reírse ante esta extraña situación que le ha pasado a Mónica López y que te dejamos en el vídeo principal de la noticia: "Hay que desconectar las alarmas cuando se hacen programas en televisión. Si te quemas, te quemas, pero la gente se merece un respeto".