Kimberly Winter se ha vuelto viral en redes sociales después de registrar el eructo femenino más sonoro del mundo y batir el récord al alcanzar los 107,3 decibelios. "Creo que nunca sería mi amiga", no puede evitar reaccionar Isabel Forner al ver y escuchar este vídeo viral.

"Yo he eructado más fuerte", asegura Ares Teixidó, y comenta que su hermana también ya que "el reflujo del embarazo puede ser atronador". Acto seguido de decir esto, y para que no pase como con el concurso de picante, espeta: "¡No me pongas mañana un concurso de eructos!".