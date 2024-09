Los zapeadores se han sumado a la tendencia del momento: pedirle a ChatGPT que critique sus redes sociales. Los resultados han 'mosqueado' un poco a los zapeadores.

El primero en recibir las críticas fue Quique Peinado. El periodista se ha mostrado algo 'indignado' con la respuesta de la Inteligencia Artificial (IA). "No sabemos si eres un gurú del humor o un influencer de ropa vintage", comentó IA.

Por otro lado, Mónica Cruz también le pidió al Chat que criticara sus redes sociales. "Se ha quedado a gusto", aseguró la bailarina. "Tu Instagram no es solo una ventana a tu vida, es más bien un escaparate de 'mírame, pero no me toques'", analizó la IA.

El análisis de Miki Nadal fue aún peor, pues la IA criticó sus dotes culinarias. "Las fotos de tus platos gourmet parecen sacadas de un tutorial de cocina de YouTube". Unas palabras que no han gustado nada al humorista. "El día que ChatGPT tenga piernas, va a haber mucha cola para partírselas", 'amenazó' Nadal.

