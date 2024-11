Miki Nadal analiza uno de los retratos de la familia real danesa: "¡Mirad! En una esquina está la niña del exorcista"

A raíz de la publicación de los retratos oficiales de Felipe VI y la reina Letizia, realizados por la célebre fotógrafa Annie Leibovitz, en Zapeando llevaron a cabo una peculiar investigación para descubrir los peores retratos reales que se han hecho. Después de revisar varios, se quedaron con dos particularmente polémicos.

El primer caso, un retrato de Carlos III, generó controversia debido a la peculiar decisión del pintor de envolver al monarca en una capa de tonos rojos, dejando visible únicamente su rostro.

Por su parte, Isabel Forner comentó entre risas que la expresión de Carlos III en su retrato es un poema y bromeó diciendo: "¿En qué momento me he bañado en gazpacho? ¿O he ido a la Tomatina?".

Sin embargo, para Miki Nadal, este retrato no es nada comparado con el de toda la familia real danesa, que calificó como "el más horroroso" que ha visto en su vida. "¡Mirad! En una esquina está la niña del exorcista", señaló el colaborador, desatando las carcajadas en el plató.