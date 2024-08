Isabel Forner es la encargada de contar qué premio recibió una deportista filipina por ganar una medalla de oro para su país. Pero esto no es lo que llama la atención de Miki Nadal sino cómo pronuncia Isabel el nombre de la atleta, Hidilyn Díaz. "Le diría el nombre bien, no como haces tú con todo el mundo", le dice Miki.

La zapeadora acepta el reto de repetir el nombre de la deportista pero, muy enfadada, le dice a Miki: "No soy filipina y si hago como el medio acento para que la gente no se de cuenta, que no saben quién es, no vengas tú que ahora tienes carnet de filipino a decirme que lo he hecho mal".

"Nada, que ahora es filipino y trabaja en la RAE Miki Nadal", añade Isabel. "Cuando diga un nombre Isabel Forner en este programa y lo diga muy rápido... es que no sabe decirlo", desvela Miki, provocando las risas del público.