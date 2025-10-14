Ahora
El tenso vídeo en el que Hiba Abouk y Lara Dibildos, exparejas de Álvaro Muñoz Escassi, se encuentran en un evento

Hiba Abouk y Lara Dibildos, dos de las exparejas más conocidas de Álvaro Muñoz Escassi, se han encontrado en un evento, pero ambas hacen como que no se ven. "Lara mira al móvil hasta que Hiba se va", explican en Aruser@s.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s el tenso momento que han protagonizado dos exparejas de Álvaro Muñoz Escassi durante una presentación de Mario Casas: Hiba Abouk y Lara Dibildos.

"Vemos cómo Lara consulta el móvil para no coincidir con Hiba", explica Alfonso Arús, que recuerda que las dos comparten expareja. Por su parte, Tatiana Arús explica que "las dos están justo al lado: "Lara intenta evitarla con la mirada, pero cuando Hiba Abouk se va, Lara levanta la mirada y guarda el móvil para ya actuar con normalidad".

"Solo faltaba la tercera en discordia, Valeri", explica Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que también falta María José Suárez.

