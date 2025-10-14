'Mandahue'
Alfonso Arús, al 'menú Ozempic' que ofrencen restaurantes de Nueva York: "Te clavan la pasta por darte aire"
Alfonso Arús comenta la última tendencia gastronómica en Nueva York: restaurantes que ajustan sus menús y reducen las raciones para adaptarse a los clientes que consumen Ozempic: "Te ofrecen una miseria porque se entiende que no tienes hambre".
En Aruser@s, Alfonso Arús presenta en los 'Mandahués' la última moda en algunos restaurantes de Nueva York: ofrecer 'el menú Ozempic'.
Según cuenta el presentador del programa, medios locales informaron sobre cómo varios restaurantes de la Gran Manzana habían comenzado a ajustar tanto el tamaño sus raciones como la oferta de sus cartas para adaptarse a un nuevo perfil de cliente: quienes utilizan Ozempic.
"Te ofrecen una miseria porque se entiende que no tienes hambre porque te estás medicando con el ozempic, y te clavan la pasta por darte aire", comenta Alfonso Arús. Angie Cárdenas asegura que "ha ido con amigas donde ha terminado por comer lo de ambas": "Incluso le llegué a preguntar que pidiera un tupper para llevárselo".
En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha generado en el plató.
