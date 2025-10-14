Ahora
Alfonso Arús, al 'menú Ozempic' que ofrencen en restaurantes de Nueva York: "Te clavan la pasta por darte aire"

'Mandahue'

Alfonso Arús, al 'menú Ozempic' que ofrencen restaurantes de Nueva York: "Te clavan la pasta por darte aire"

Alfonso Arús comenta la última tendencia gastronómica en Nueva York: restaurantes que ajustan sus menús y reducen las raciones para adaptarse a los clientes que consumen Ozempic: "Te ofrecen una miseria porque se entiende que no tienes hambre".

En Aruser@s, Alfonso Arús presenta en los 'Mandahués' la última moda en algunos restaurantes de Nueva York: ofrecer 'el menú Ozempic'.

Según cuenta el presentador del programa, medios locales informaron sobre cómo varios restaurantes de la Gran Manzana habían comenzado a ajustar tanto el tamaño sus raciones como la oferta de sus cartas para adaptarse a un nuevo perfil de cliente: quienes utilizan Ozempic.

"Te ofrecen una miseria porque se entiende que no tienes hambre porque te estás medicando con el ozempic, y te clavan la pasta por darte aire", comenta Alfonso Arús. Angie Cárdenas asegura que "ha ido con amigas donde ha terminado por comer lo de ambas": "Incluso le llegué a preguntar que pidiera un tupper para llevárselo".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha generado en el plató.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno requerirá a Ayuso que cumpla con el registro de objetores y comienza los trámites para blindar el aborto en la Constitución
  2. Trump pone el primer 'pero' a su plan de paz para Gaza: evita garantizar el reconocimiento del Estado palestino
  3. Sánchez insiste en que no hay financiación ilegal en el PSOE y justifica los pagos en efectivo: "Como hacen todas las empresas"
  4. El Banco Sabadell avanza que solo un 2,8% de sus accionistas minoristas acepta la OPA del BBVA
  5. DANA Alice, en directo | Las intensas lluvias ceden y solo Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares siguen en alerta
  6. 10 mossos resultan heridos tras perseguir a un conductor drogado entre Lloret y Salt