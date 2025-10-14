La estilista Paloma González carga contra el vestuario de la infanta Sofía: "La están desgraciando, Carolina Herrera es de marujas"

En su intervención en Espejo Público, Paloma González analiza los looks de la princesa Leonor y la infanta Sofía y arremete con quien sea el responsable de ellos. Unos comentarios que le han valido un puesto en el ranking de los 'zascas' de Aruser@s.

El ranking con los mejores 'zascas' de Aruser@s da la bienvenida a la diseñadora Paloma Gómez, quien con su ácido comentario acerca del vestuario de la princesa Leonor y la infanta Sofía se ha colado entre los más destacados del día.

"Leonor solo está guapa desde que se pone de uniforme", comienza diciendo en su intervención en el programa de Antena 3 Espejo Público. "Eso quiere decir que quien vista a Leonor y Sofía -la madre, la estilista o la abuela santísima- las está desgraciando", asegura con rotundidad.

Gómez aprovecha la oportunidad para hacer un llamamiento: "Que a Sofía la deje de vestir quien sea que la vista, porque le ponen un vestido de Carolina Herrera y esa es una marca de marujas, de señoras".

"Es verdad que la infanta Sofía no acaba de encontrar su estilo", coincide en señalar Angie Cárdenas desde el plató del programa de laSexta. "Pero porque el estilo se lo imponen", rompe una lanza a su favor Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.