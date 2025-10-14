El emotivo vídeo viral de unos padres que vuelven a coger a su bebé en brazos tras ser operada a corazón abierto: "Es un milagro"

La pequeña que protagoniza este vídeo viral que se gana un 'superolé' de Aruser@s tan solo tiene unos meses de vida, pero ya ha tenido que enfrentarse a una operación a corazón abierto. Este es el momento en el que sus padres vuelven a poder tenerla entre sus brazos.

Este vídeo viral que Alfonso Arús nos trae a los 'Superolés' de Aruser@s emociona hasta las lágrimas a la colaboradora María Moya. En él somos testigos del emotivo momento en el que unos padres pueden volver a coger en brazos a su bebé tras haber sido operada a corazón abierto.

Como puede verse en estas imágenes, la pequeña, que tal y como indica el presentador, ha sobrevivido de "milagro", sonríe a su mamá y a su papá que la miran embelesados y felices de poder por fin tocarla y estar con ella.

"Solo tengo admiración para los servicios médicos que son capaces de llevar a cabo estas operaciones en niños tan pequeños", comenta Òscar Broc en el plató del programa de laSexta. El pensamiento de Angie Cárdenas es para sus padres: "Apuesto a que las horas que ha estado la niña en el quirófano han sido los peores de sus vidas".

