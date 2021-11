En las redes sociales se ha juntado la tortilla y el postureo en un nuevo reto viral que consiste en grabarse mientras das la vuelta a la tortilla. Y es que ahora está de moda compartir en redes la maestría que tiene cada uno en dar la vuelta a la tortilla con una sartén y un plato. Quique Peinado ha querido dar algunos consejos para poder hacerlo sin complicaciones.

Cabe destacar que para conseguirlo y poder disfrutar de una tortilla de patatas es importante romper huevos y no platos, aunque muchos, con este reto, llevan ya media vajilla rota. El segundo consejo es coger la sartén por el mango e intentar que este no se rompa. Otro consejo para maestros tortilleros es el de vigilar el calor del fuego. Puedes ver divertidísimos videos en los que no se siguen estos consejos en el vídeo que acompaña a estas líneas.

Los nervios de Valeria Ros al intentar dar la vuelta a una tortilla de patata en directo

Valeria Ros protagoniza un cómica reto en el plató de Zapeando al intentar dar la vuelta a una tortilla en directo. Miki Nadal, como experto, intenta ayudarla aunque sin mucho éxito.