Una joven argentina ha relatado en las redes sociales la idea que se le ocurrió para fastidiar a su exnovio después de que este le fuera infiel: llenarle la casa de purpurina. Una venganza que ha desatado un debate sobre la infidelidad en el plató de Zapeando.

"A mí si me son infieles me da lo mismo", ha afirmado Lorena Castell, que, preguntada por su opinión sobre ser 'la otra persona' en una infidelidad, ha afirmado que no pide "una ficha". "Yo digo, 'me gusta la persona, pues pa' alante", ha bromeado. Puedes ver el debate al respecto en el vídeo que acompaña estas líneas.

Valeria Ros cuenta cómo una conocida descubrió una infidelidad

En este vídeo de Zapeando, Valeria Ros destaca que "las rupturas siempre son un drama" y relata la surrealista forma en que una conocida suya descubrió que su novio la engañaba: