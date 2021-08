Quique Peinado cuenta en Zapeando la historia de una joven que ha descubierto que su novio le ponía los cuernos a través del reflejo de una fotografía. Y es que en la imagen aparece otra chica en el reflejo de la cocina. La propia Valeria Ros afirma en el plató que hay que tener cuidado con los reflejos en las fotos. Por eso, la zapeando cuenta una estrategia que ella solía hacer, aunque, eso sí, confiesa que siempre la pillaban: "Me tiraba en el suelo del baño a hacer la foto".

Además, Valeria Ros destaca que "siempre es un drama las rupturas" y asegura que "es mucho más complicado dejar a que te dejen". Por último, la zapeadora vasca confiesa que conoce a una chica que supo que su novio le ponía los cuernos tras encontrar un pelo de chica en el culo de su pareja. Un surrealista momento en el que el programa enfoca a Quique Peinado para grabar su reacción ante la anécdota que cuenta Valeria: "¿Por qué realización me ha enfocado después de esto?, no he entendido ese plano".