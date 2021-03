La colaboradora de El Chiringuito Sandra Díaz Arcas, encargada de leer los mensajes de los espectadores, ha sido víctima de una broma de un tuitero. Y no, no es la primera vez. Hace meses la joven leyó en directo el nombre de 'Ana Bohuelo' sin darse cuenta de que era un broma.

Sus compañeros, que no daban crédito de que Sandra no se percatara del 'vacile', no podían contener la risa. Ahora, la periodista vuelve a protagonizar otro divertido momento del mismo estilo. "Elver Galarga comenta que...", afirma la periodista ante las risas de sus compañeros. En cuanto ve cómo estos se empiezan a reír, la joven se da cuenta de que "se la han vuelto a colar", como destacan en directo los propios colaboradores en el plató. En el vídeo principal puedes ver el momentazo y la divertida reacción de Sandra Díaz Arcas.