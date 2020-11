Lorena Castell muestra en Zapeando cómo la colaboradora de El Chiringuito Sandra Díaz Arcas, encargada de leer los mensajes de los espectadores, ha sido víctima de una broma de un tuitero.

Sin darse cuenta, la joven leyó en directo el nombre de 'Ana Bohuelo' sin darse cuenta de que era un broma. Sus compañeros, que no daban crédito de que Sandra no se diera cuenta, no podían contener la risa. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el momentazo.