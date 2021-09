Dani Mateo lanza un consejo a los espectadores: "No dejéis que vuestros hijos cotilleen los papeles porque pueden sacar conclusiones extrañas". Eso es lo que le ha pasado a una niña pequeña que se cogió un enorme berrinche al revisar el pasaporte de su madre.

Cuando la madre le pregunta que por qué llora, la pequeña señala una de las páginas del pasaporte y le responde entre sollozos: "¡Eres un extraterrestre!". Para tratar de calmarla, su progenitora le explica: "Mira, mira, no soy un extraterrestre. Estos son los lugares a los que mamá ha viajado, y esto es solo una foto de un lugar al que he viajado". Pero la niña no cesa su llanto, convencida de que su madre es un alien.

