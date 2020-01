El capitulo viral del día viene de mano de Adrián, un joven que se quedó solo en casa y, aprovechando la preocupación de su madre por lo que estaba comiendo, le mandó platos de diversas comidas que dejaban bastante que desear para gastarle una broma.

El primero de ellos era un boll de cereales con leche acompañado de salchichas crudas y una loncha de queso. La reación de la madre al descubrir que su hijo había perdido el paladar no tiene desperdicio.

Después Adrián subió la apuesta y le dijo que el día anterior había cenado un bocadillo de mandarinas. "Nene, te haces unas mezclas muy raras. Pero si es que eso no hay quien se lo coma", le recrimina.

El joven llega a pregunarle dónde ha puesto el chocolate porque lo quiere mezclar con la ensalada de atún. Y de postre unas natillas con trozos de fuet. Entonces es cuando Paqui, la madre, no puede soportarlo: "Yo no sé de dónde sacas esas ideas. Me quedo alucinada". "Te va a dar una diarrea que te va a durar toda la semana", sentenciaba tras descubrir que después había tomado un plátano con ketchup.

Ambos han estado en Zapeando, donde Paqui ha reconocido que llegó a pensar que su hijo había perdido la cabeza "en el segundo plato". Sin embargo, en ningún momento pensó que podía estar gastándole una broma: "Cuando hace algún viaje me manda platos raros. Pensé, 'alguna mezcla que ha probado por ahí'".