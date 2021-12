El programa de Ramón García en Castilla-La Mancha Televisión tiene una sección dedicada a emparejar a personas mayores que están solteras. Sin embargo, nunca había ocurrido algo similar a lo que le pasó al presentador hace poco.

"Me he comprado un Mercedes, pequeño pero que me ha costado casi 30.000 euros. Le pongo casi a 100km/h, pero se me va de las manos", explicaba Eustaquio tras presumir de su capacidad económica ante Josefa: "Estuve el otro día en el banco y tengo 144.000 euros". Sin embargo, cuando lograba conquistarla, le explicaba al presentador que no le diera su teléfono: "No se lo dé, que me han llamado mis hijos que no me líe con ninguna tía. ¡Menudo lío!", aseveraba.

El enfado de una señora con Ramón García durante una llamada

Ramón García llamó a una espectadora en directo, pero esta tenía un reproche para el programa: no la felicitaron por su cumpleaños. En el vídeo puedes ver el mal rato que pasó el presentador.