Las llamadas a los espectadores en programas de televisión son un arma de doble filo: su éxito depende de si quien las recibe está o no por la labor. Prueba de ello es lo que le ocurrió al presentador Ramón García, que llamó en directo a una espectadora sin esperarse que esta le guardara un reproche.

Y es que el hijo de la señora en cuestión había llamado en una ocasión al programa para que la felicitaran por su cumpleaños, y esa felicitación nunca llegó. "Me enfadaron, la verdad", afirmaba la mujer, que no quiere dar su nombre: "Ya estoy enfadada y ya no me gusta", sentenció. Puedes ver el mal rato que pasó el presentador en el vídeo principal de esta noticia.

La inesperada respuesta por teléfono en El Hormiguero

Otra llamada a una espectadora que dio de sí fue la que realizó Pablo Motos al azar en el último programa para regalar 6.000 euros. Sin embargo, la joven que cogió el teléfono no se fiaba de que no fuera una broma y respondía así: