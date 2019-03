Rompiendo monitores y 'enfrentándose' al público, el brutal 'enfado' de Miki Nadal que asusta a los zapeadores: "Se te ha ido la olla"

Miki Nadal se indigna tanto cuando Frank Blanco no le deja hablar porque es el turno de Paula Prendes que comienza a gritar en el plató: "Todos los días es lo mismo, a mí no me tratéis así, llevo muchos días en este trabajo y sé cuándo tengo que hablar".

Su enfado llega a tal calibre, que el zapeador comienza a tirar los monitores y las sillas con las que se encuentra en plató. Incluso, Nadal se 'enfrenta' al público: le tira al suelo las gafas a uno chico y le quita la silla a una joven para que pase "todo el programa de pie".

