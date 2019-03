Cristina Pedroche y Miki Nadal se marcan un porté a lo Dirty Dancing: "Somos animales televisivos"

Tras ver los intentos de Arturo Valls en su programa por hacer el porté tan conocido de la película de Dirty Dancing, a Miki Nadal le ha entrado la envidia y quiere también volar por los aires de la mano de alguno de sus compañeros.

Ninguno de los zapeadores se anima a hacerlo con Miki, excepto Cristina Pedroche que decide aceptar con alguna que otra condición: "Pero me coge él".

De esta forma, la pareja se pone en pie en el plató de Zapeando y, acompañados por la canción de 'Time of my life', Pedroche salta hacia los brazos de Miki: "Me ha encantado", asegura la zapeadora.