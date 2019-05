"Porque Pedro te pone to' europeo, haz que pase": el vídeo electoral que Sánchez y el PSOE podrían usar para el 26M

Frank Blanco se pregunta si el PSOE debería "aprovechar el tirón físico que tiene Pedro Sánchez y que ha quedado reflejado en las portadas de los medios internacionales tras su victoria de las elecciones 2019, de cara a las elecciones del 26 de mayo.

Por eso, Ana Morgade muestra en Zapeando "cuál podría ser el vídeo de campaña del líder socialista para arrancar el voto y... lo que surja".

"Es sexy, es guapo, es 'very very hot', porque Pedro, aquí te pilla, aquí te gobierna", comienza el vídeo electoral que Zapeando propone al PSOE. "Porque te puede poner mirando al Tribunal de la Haya", "porque 'haz que pase', en la cama, en la cocina, en el coche o en el baño de un avión, pero que pase, porque Pedro te pone to' europeo", concluye.

