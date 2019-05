La euforia de Toni Cantó con la tercera posición de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana: "¡A uno del PP!

Frank Blanco destaca que la tristeza del PP no tiene nada que ver con la euforia de Ciudadanos. Y es que hay una persona del partido de Albert Rivera que está muy emocionada.

Ana Morgade explica que se trata de Toni Cantó: "Se presentaba como cabeza de lista para la Comundiad Autónoma valenciana y no, no ha ganado, ha quedado tercero, pero le ha sentado fenomenal".

El político de la formación naranja lo ha dato todo tras conocer el resultado de las elecciones: "¡18 diputados!, a uno del PP y por encima de Compromís". Un momentazo que Anna Simon no ha podido evitar imitar: "Madre mía, si se pone así cuando queda tercero, no me quiero imaginar cuando gane".

Ronda rápida de otras cosas que podríamos tomarnos como Toni Cantó: "¡He aparcado a la primera en el centro!"

