"Ramón García, al que siempre hemos visto simpático y de buen rollo se ha cabreado", destaca Miki Nadal, que muestra en el vídeo principal de esta noticia el monumental enfado del presentador con un ciudadano al que llamaron por teléfono en su programa. "Ni tú eres Ramón García ni ella es Gloria Santoro", afirmó el hombre cuando García se presentó al descolgar la llamada.

Gloria Santoro le pide que ponga la televisión para que compruebe que es verdad, pero lejos de hacerlo, el hombre responde con cierto desprecio que está en el trabajo y que él no ve la televisión. Una actitud que indigna a Ramón García, como puedes ver en el vídeo de arriba: "La gente que dice que no ve la televisión con desprecio como si lo que hiciéramos aquí fuera una mierda me da un coraje. Igual la mierda la hace usted".