Si hay un reportero creativo ese es José Antonio Masegosa. Dani Mateo afirma que en Zapeando son muy fans de sus performance pero, sin duda, desde su último reportaje "todavía más". ¿De qué trata su nuevo obra maestra? El reportero se trasladó hasta la inauguración de la nueva plaza de España de Madrid, la cual está presidida por una estatua de Don Quijote y Sancho Panza.

En la inauguración había dos hombres disfrazados de los personajes de Cervantes y Masegosa no se pudo resistir a incluirlos en su reportaje. Primero, hablando con un perro, después conquistando a las 'Dulcineas' que se encontraban por el camino hasta que, finalmente, encontró a su 'Dulcinea' de verdad. Y no, no es el alcalde de Madrid aunque también se encontraba en el lugar sino la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Puedes ver el surrealista momento en el vídeo de arriba, en el que incluso, Iñaki López y Cristina Pardo afirman estar alucinados tras verlo.

