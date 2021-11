Lorena Castell muestra en el plató de Zapeando los últimos momentazos de Miki Nadal en Masterchef Celebrity, donde el zapeador recibió la visita de tres amigos: la presentadora Berta Collado, el humorista y político Felisuco y su mejor amigo, Nacho Iturbe.

La visita tuvo que ver con una prueba a la que a Nadal no le fue del todo bien. Los comensales, divididos por mesas según su amistad con los concursantes, debían decidir cuál era el mejor plato y ya no es que sus amigos no eligieran el suyo, sino que sin saber que era de Miki Nadal, destacaron que las brochetas de corazón a bajar temperatura era el peor plato. Ese fue uno de los mejores momentos del programa aunque, sin duda, el más cómico llegó cuando a la hora de descubrir a quién había votado cada mesa, Miki Nadal realizó una divertida pulla a su amigo Felisuco, exlíder de Ciudadanos en Cantabria, sobre la formación naranja.

El pique de Dabiz Muñoz a Miki Nadal en Masterchef

Miki Nadal repasa en este vídeo sus mejores momentos en la semifinal de Masterchef: desde su pique con Dabiz Muñoz hasta su emotivo abrazo con Juanma Castaño tras convertirse en finalistas.