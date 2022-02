En las redes sociales hemos visto multitud de vídeos de mascotas disfrutando con sus dueños, pero no es el caso del perro que protagoniza este vídeo viral, que no puede disimular su hastío ante el baile que le hace hacer su dueña.

Su "mirada perdida de perro absolutamente harto de tener que bailar, y en general de vivir" no tiene desperdicio, tal y como puedes en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que Quique Peinado aventura que el can "está pensando 'señor, llévame pronto, que ya no aguanto más'".

El gato 'cantante'

Los protagonistas de este vídeo viral forman un inesperado dúo musical: un gato que lo da todo y su dueño que le acompaña a la guitarra. Puedes verlo aquí: