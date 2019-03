Los colaboradores de Zapeando recuerdan el discurso de Abel Caballero, el alcalde de Vigo, para felicitar la Navidad e inaugurar el encendido de luces de su ciudad.

Por ello, Miki Nadal aprovecha la ocasión y se vuelve a meter en la piel de este alcalde para agradecer las visitas a Vigo: "Estamos teniendo una campaña estupenda with the music, with the lights".

Miki Nadal se mete en la piel de Abel Caballero para agradecer las visitas a Vigo: "Millones de personas in our Christmas Time"

Las visitas a Vigo durante el puente de diciembre han sorprendido a los zapeadores. ¿Qué pensará Abel Caballero de este éxito? Miki Nadal tiene la respuesta.