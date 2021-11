Ana María Simón y Paula Arcila, presentadoras de 'Permitido equivocarse', el podcast donde reflexionan de todo desde el derecho a meter la pata, visitan el plató de Zapeando para hablar sobre la salud mental. Dani Mateo, Miki Nadal, Quique Peinado, Valeria Ros y Cristina Pedroche reflexionan con ellas sobre la necesidad de ir al psicólogo, un tema algo tabú aun en España. Aunque, por suerte, cada vez menos.

"También hay que perder el miedo a hablar de tus problemas, no solo con el profesional, sino con amigos", afirma Dani Mateo, que destaca que "muchas veces un buen amigo te puede ayudar". Eso sí, el presentador recuerda que hay veces que ni siquiera un buen amigo te puede ayudar y destaca la importancia, entonces, de ir a profesionales. Por su parte, Quique Peinado señala que "los psicólogos te dan herramientas y te indican" qué hacer. Miki Nadal confiesa que ha estado en el psicólogo por un problema que daba vueltas y no sabía cómo afrontarlo: "Necesité otra visión y me ayudó a resolverlo, aunque luego no he continuado". Además, el zapeador analiza las diferencias entre psicólogo y psiquiatra.